Cala l’indice Rt, il governo pensa alla riapertura serale di bar e ristoranti con palestre ancora chiuse

Cala ovunque l’indice Rt, il governo pensa alla riapertura serale di bar e ristoranti con palestre ancora chiuse. E il coprifuoco potrebbe essere spostato alle 23 o alle 24 dal 4 dicembre: se la pressione sugli ospedale col calo dei contagi si allenterà, il nuovo Dpcm di Conte consentirà le cene in ristorante e l’apertura dei negozi sino alle 22. Sono le anticipazioni pubblicate oggi dal Corriere della Sera, nel giorno della polemica per la frase del virologo Crisanti: “Il vaccino? Io non lo farei, non è ancora testato bene”, ha detto Crisanti sollevando una bufera. Stasera saranno resi noti gli indici Rt delle varie Regioni, ma non ci saranno allentamenti sino al 4 dicembre. Stando alle prime indiscrezioni, la Sardegna dovrebbe restare in zona gialle. Le palestre, salvo sorprese, riapriranno con ogni probabilità soltanto a gennaio. Tutto andrà però ufficializzato col prossimo Dpcm, tra non meno di due settimane.