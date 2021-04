Ada di Vallermosa: “Politici al pranzo in ristorante a Sardara, io non posso vedere i miei nipotini in Piemonte: vergogna”

Ada Piga, 60 anni, di Vallermosa a Radio CASTEDDU: “Non vedo, ma sento solo per telefono, i miei figli e i tre nipotini da un anno e mezzo perché abitano in Piemonte. Seguo tutte le regole ma leggo e sento che i nostri politici sono andati a pranzo a Sardara. Non posso stare in silenzio, sono vedova, quindi vivo da sola. È una vergogna”.

Risentite qui l'intervista a Ada Piga di Paolo Rapeanu e Gigi Garau

