Selargius, addio alle trasferte: apre il nuovo sportello comunale a Su Planu

Arrivano i rinforzi negli uffici comunali di Su Planu: a disposizione degli utenti ora c’è anche uno sportello destinato a porre fine alle trasferte sino alla sede centrale. “Per cercare di limitare i comprensibili e noti disagi dei residenti dovuti alla distanza fisica del quartiere con il centro abitato di Selargius, abbiamo deciso di potenziare i servizi offerti”, spiega il sindaco Gigi Concu.

D’ora in avanti, nella sede staccata del municipio, ospitata all’interno del Parco dei bimbi, ci sarà un dipendente dell’ente che accoglierà il pubblico, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, e il martedì e giovedì con due rientri pomeridiani dalle 15,30 alle 17,30. “Si occuperà di prendere nota di eventuali segnalazioni, consegnando la modulistica per le richieste di accesso agli atti, rimborsi, tributi, e in caso di documenti da protocollare sarà lui stesso a portarli nella sede centrale e a fornire la ricevuta all’interessato. Così da evitare i consueti spostamenti dei residenti del quartiere”, spiega il primo cittadino. “In più, in caso di esigenze particolari, dettate da problemi di deambulazione o di impossibilità a raggiungere gli uffici, provvederemo personalmente al recapito a domicilio”.

A disposizione dei cittadini c’è anche un numero di telefono 320-4318606, al quale, in caso di assenza dettata dalla motivazione sopra descritta, si potrà contattare il dipendente comunale. Un utile servizio di front office che segue la ripartenza a pieno ritmo dell’Anagrafe: “Da lunedì, grazie ai lavori di ammodernamento della rete necessari per poter procedere con la richiesta e il rilascio della carta d’identità elettronica, come da disposizione ministeriale, è di nuovo operativa”.