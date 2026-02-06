Ad “Affari tuoi” Davide di Uta e Martina di Assemini: concorrente e ballerina stregano il grande pubblico. Ieri sera apertura tutta sarda con l’apicoltore che ha scartato il pacco “ballerina”: a danzare è Martina Miliddi che da da settimane è la nuova presenza fissa del programma condotto da Stefano De Martino. Applausi e consensi per chi proviene da due centri divisi solo da un fiume, un successo che, puntata dopo puntata, ha catapultato l’attenzione sempre più sui due sardi che, sempre con il sorriso sulle labbra, si godono questo momento di popolarità nazionale.