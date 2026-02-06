Riapre mercoledì 11 febbraio 2026 la parte “alta” del Cimitero Monumentale di Bonaria accessibile al pubblico dall’ingresso sulla via Ravenna. La decisione è stata presa per l’ultimazione dei lavori di messa in sicurezza, dopo il crollo di una porzione del muro perimetrale.
Resta invece interdetta al pubblico la parte “bassa” del Cimitero (ingresso via Del Cimitero), sino a nuova comunicazione. Ciò per consentire l’avvio delle operazioni di installazione dei dissuasori sonori per l’allontanamento degli stormi degli uccelli che hanno trovato rifugio tra gli alberi dell’area. All’esito di tali operazioni si procederà, qualora le condizioni meteorologiche lo consentano, con gli interventi rimozione e pulizia straordinaria del guano degli uccelli dai camminamenti.
È utile ricordare gli orari di apertura di apertura al pubblico del Cimitero Monumentale di Bonaria, di seguito precisati:
- lunedì – chiuso
- martedì – chiuso
- mercoledì – aperto dalle ore 8 alle ore 13 (ingresso via Ravenna)
- giovedì – aperto dalle ore 14.30 alle ore 17.30 (ingresso via Ravenna)
- venerdì – chiuso
- sabato – aperto dalle ore 8 alle ore 13 (ingresso via Ravenna)
- domenica – aperto dalle ore 8 alle ore 13 (ingresso via Ravenna)