Acque agitate a Capoterra, giunta verso il rimpasto ma il sindaco smentisce: “Andate al mare”

Malumori in giunta a Capoterra. La minoranza attacca e afferma che “il sindaco è seriamente intenzionato ad azzerare la giunta e a nominare una nuova squadra” ma Garau smentisce: “Le discussioni sono all’ordine del giorno come avviene in tutte le famiglie. Riconfermo che il mandato si svolgerà sino al termine e consiglio alle file dell’opposizione di trascorrere un tranquillo weekend al mare”.

I rumors si rincorrevano già da qualche giorno e, nemmeno troppo sottovoce, insistevano su una crisi all’interno dell’amministrazione guidata da Beniamino Garau. “All’interno dei corridoi del palazzo, si dice che solo due sarebbero le riconferme: Silvia Sorgia che dovrebbe rinunciare ai tecnologici e al vicesindaco per far spazio a Marco Solinas del Psd’Az, nonché fratello del governatore, nominato come assessore tecnico al bilancio, promosso a vicesindaco. Fratelli d’Italia perderebbe la delega al verde pubblico, Donatella Dessì alla pubblica istruzione non dovrebbe essere riconfermata in quanto non ha più l’appoggio dell’ex trombettista della Scuola civica di musica Leonardo Sarigu, a causa della decadenza della sua nomina da consigliere a causa dei conflitti giudiziari con il Comune di Capoterra. In bilico, gli assessori Montis e Frongia. Gaetano Crocco dovrebbe rientrare nuovamente e riavere la delega al benessere animale” ha affermato Silvano Corda, PSI. “A sorpresa, come ci si aspettava da tempo, dovrebbe nominare ai tecnologici Gianluigi Marras, ruolo in passato già ricoperto con la giunta Dessì”.

Tutto sarebbe nato in seguito a una riunione avvenuta qualche giorno fa tra le parti di maggioranza particolarmente animata ma Garau ridimensiona l’accaduto e rassicura i suoi cittadini: “Governeremo sino alla fine del nostro mandato, la minoranza deve rasserenarsi. Lo scambio di opinioni è normale e doveroso ed è ciò che accade in tutte le famiglie”.