Erogazione idrica temporaneamente sospesa nel quartiere Sant’Elia giovedì 13 e martedì 18 novembre

Giovedì 13 e martedì 18 novembre Abbanoa sospenderà temporaneamente l’erogazione idrica in alcune zone del quartiere Sant’Elia tra le 8.30 e le 16.30: nell’ambito degli interventi di riqualificazione del quartiere, le interruzioni del servizio saranno necessarie per consentire il completamento dei lavori sulle reti.

Abbanoa comunica quindi che si potranno verificare cali di pressione e temporanee interruzioni del servizio nelle seguenti vie:

Vespucci

Magellano

Schiavazzi

Utzeri

Manurita e traversa

Carmen Melis

Livingstone

De Luna

viale Ferrara

Fasano

Dei Musicisti

Gabriel

Rachel

Buzenac

piazza Luigi Falchi

piazza Lao Silesu,

piazza Demuro

Borgo Sant’Elia

Borgo Sant’Elia Vecchio,

piazzale Borgo Sant’Elia

zona stadio.

Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione delle operazioni. Sarà cura dei tecnici di Abbanoa anticipare l’orario di riapertura dell’erogazione qualora l’intervento dovesse richiedere tempi minori rispetto a quanto preventivato.

Al momento del ripristino del servizio potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di torbidità dell’acqua dovuti allo svuotamento e successivo riempimento delle condotte.

Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.