“Un’altra scuola, un altro mondo è possibile” è questo lo slogan scelto dall’UdS per questo sciopero studentesco, perché per il coordinatore nazionale dell’organizzazione, Tommaso Martelli:”È sempre più importante, viste soprattutto le continue riforme sempre più repressive proposte da questo governo, non smettere di ricordare che un modello di scuola alternativo a quello attuale, e un sistema diverso da quello che viviamo quotidianamente sono possibili. Il 14 in piazza lo ricorderemo alla Presidente Meloni, al Ministro Valditara, e a tutte le istituzioni del nostro Paese”

La sede dell’Unione degli Studenti di Cagliari ha organizzato la manifestazione a Piazza Garibaldi, luogo in cui convergeranno studenti da ogni scuola dalle 9 di mattina.

“Le istituzioni non potranno far finta di non vederci” dichiara Matteo Cuomo, coordinatore dell’uds Cagliari, “quando venerdì, in centinaia di studenti ci riuniremo nelle strade della nostra città. Con questo sciopero puntiamo ad abbattere la narrazione che questo governo e quelli precedenti hanno cercato di portare avanti, cioè di un’inutilità della manifestazione e di una necessità di abbandonare ogni speranza di cambiamento, dimostreremo che un’altra scuola, un altro mondo è possibile”