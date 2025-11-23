Tragedia sfiorata ieri sera a Qualiano, in provincia di Napoli. Una donna di 35 anni è stata accoltellata sotto casa dall’ex compagno. la donna ha riportato ferite alla testa e all’addome e nonostante la gravità della situazione è riuscita a dire alle forze dell’ordine chi l’aveva aggredita. L’uomo è stato rintracciato a casa sua a Calvizzano. Stando a quanto emerso, la 35enne aveva già sporto denuncia lo scorso marzo perché era stata pedinata e le aveva rotto un vetro dell’auto.

Inoltre, la donna aveva anche raccontato dei maltrattamenti subìti in precedenza che l’avevano portata a chiudere la relazione.

La 35enne, trasportata all’ospedale di Giugliano, sembrerebbe fuori pericolo mentre l’uomo è accusato di tentato omicidio.