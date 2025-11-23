I centri commerciali naturali di Cagliari, Villasor, Santu Lussurgiu e Sant’Antioco hanno partecipato alla tre giornate (20-22 novembre) di fiera internazionale del turismo di Varsavia, ITTF Warsaw 2025.

Decine di operatori di settore e numerose nazioni rappresentate, insieme a una grande affluenza di pubblico e media, hanno reso questo evento una delle vetrine più importanti in Polonia per la promozione turistica.

Per la Sardegna hanno partecipato:

– Consorzio Cagliari Centro Storico

– Associazione Strada Facendo Cagliari

– Bantzigallelle Santu Lussurgiu

– Villasor

– Welcome to Sant’Antioco

Grazie all’organizzazione sinergica del Consorzio Cagliari Centro Storico e dell’associazione SET Sardinia Experience Tourism, responsabile Valentino Sanna, il “Villaggio Sardegna” ha riscosso un notevole successo in termini di manifestazioni d’interesse da parte degli operatori turistici.

All’interno dello spazio Sardegna è stato proposto un ricco programma di attività e spettacoli che ha attirato numerosi visitatori e addetti ai lavori. Tra questi ha riscosso grande interesse l’esibizione del cooking show, durante il quale sono stati proposti due piatti simbolo della tradizione culinaria sarda: i malloreddus alla campidanese e la fregola con carciofi spinosi e bottarga, realizzati dagli chef Maria Carta e Leonildo Contis. I visitatori sono rimasti entusiasti della qualità delle preparazioni e dei sapori autentici espressi dai prodotti autoctoni del territorio.

Nel corso dell’ultima giornata, lo chef pasticcere Leonildo Contis ha inoltre presentato un dolce realizzato con due ingredienti identitari dell’enogastronomia sarda: il carciofo spinoso e lo zafferano, riscuotendo anche in questo caso grande apprezzamento da parte del pubblico.

Incontri rilevanti anche dal punto di vista istituzionale: hanno fatto visita allo stand il Ministro per lo Sport e il Turismo della Polonia Sławomir Nitras, Ireneusz Raś, Vice-Ministro dello stesso dicastero e responsabile del Settore Turismo, e la Presidente dell’Organizzazione Nazionale del Turismo Polacco Małgorzata Wilk-Grzywna. Durante la manifestazione hanno inoltre visitato lo spazio Sardegna diversi deputati della Commissione Turismo del Parlamento polacco, esprimendo apprezzamento per la qualità dell’allestimento e per l’efficacia della promozione.

L’organizzazione ha omaggiato gli importanti ospiti di alcuni prodotti dell’enogastronomia tipica sarda, invitandoli a far visita alla nostra Terra.

Ministro e alte cariche dello Stato hanno espresso vivo interesse per il progetto “Polska Sardinia”, che avvicinerà le due culture sarda e polacca attraverso progetti di interscambio culturale e commerciale.

A chiudere l’iniziativa, il Presidente del Consorzio Cagliari Centro Storico, Gianluca Mureddu, ha ricordato come questo appuntamento rappresenti la conclusione di un percorso avviato cinque anni fa, che – grazie al lavoro congiunto con altri centri commerciali naturali, come Villasor e Sant’Antioco, e alla collaborazione con SET – ha portato in Sardegna oltre 1.000 operatori, imprenditori e amministratori provenienti dal sud e dal nord della Polonia.

Un impegno che ha contribuito a un incremento del 20% dei turisti polacchi verso Cagliari e il sud Sardegna negli ultimi anni. Alla luce dell’entusiasmo registrato durante la fiera, le prospettive indicano un ulteriore aumento dei flussi turistici dalla Polonia.