Addio a Marco Contini e Efisio Cisci: sono loro ad aver perso la vita nel terribile incidente avvenuto durante la notte lungo la 130.

Erano di Gonnesa e Nuraxi Figus, 22 e 51 anni, secondo le prime ricostruzioni, ancora oggetto di accertamento, una utilitaria condotta dal 51enne, operaio, si è scontrata frontalmente con una berlina guidata da Contini.

L’impatto, particolarmente violento, non ha lasciato scampo ai due conducenti, deceduti sul colpo.

Nell’incidente è rimasto ferito anche un 34enne, passeggero dell’utilitaria e titolare di un esercizio pubblico nella zona di Portoscuso, che è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice rosso all’Ospedale Brotzu di Cagliari. L’uomo non risulta in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per le operazioni di messa in sicurezza dell’area.

La Stazione Carabinieri di Gonnesa, ha informato l’Autorità Giudiziaria, la quale ha disposto il sequestro dei veicoli e la restituzione delle salme ai familiari. Le indagini proseguono per definire l’esatta dinamica del sinistro.