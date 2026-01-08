La disperazione di una donna che, per salvarsi dalla furia del marito, si getta dal balcone di casa. È accaduto ad una 44enne di Ventimiglia, aggredita con delle forbici dal compagno.

Il dramma è avvenuto questa mattina. L’uomo, 64 anni, ha colpito la donna al volto. Disperata, pur di salvarsi la 44enne si è calata dal primo piano dove abitava attaccandosi ad un cavo ma poi sarebbe caduta.

La donna, oltre alle ferite delle forbici, ha riportato diversi traumi per la caduta ed è stata trasportata in elicottero all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Fortunatamente, sarebbe fuori pericolo. Il 64enne è stato arrestato per tentato omicidio.