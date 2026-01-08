Un intero anello viario destinato a restare chiuso per mesi e nessuna alternativa chiara per i residenti. È forte la protesta nel quartiere di San Benedetto dopo l’avvio delle transennature attorno al mercato civico, che comporteranno il divieto di accesso e di sosta nell’area interna fino al 31 dicembre 2026.

Come indicato nei cartelli affissi sulle recinzioni, l’ordinanza dirigenziale n. 3316 del 22 dicembre 2025 prevede il divieto di circolazione e di sosta 24 ore su 24 per consentire i lavori di riqualificazione del Mercato di San Benedetto e delle aree adiacenti, comprese via Tiziano, via Pacinotti e via Cocco Ortu. Un intervento importante, ma che sta creando forte preoccupazione tra chi vive nella zona.

«L’anello interno sarà completamente transennato – raccontano alcuni residenti – ma nessuno ci ha detto dove dovremo parcheggiare. Qui già ora trovare un posto è difficilissimo, figuriamoci con decine di stalli in meno». Una situazione che rischia di diventare insostenibile soprattutto nelle ore serali, quando i residenti rientrano a casa dal lavoro.

Secondo quanto lamentato dagli abitanti del quartiere, manca una comunicazione chiara sulle soluzioni alternative: parcheggi temporanei, permessi speciali o agevolazioni non sarebbero stati annunciati, lasciando i cittadini nell’incertezza. «Siamo favorevoli ai lavori – spiegano – ma non possiamo pagare noi il prezzo più alto di un cantiere che durerà un anno».

Il timore è che la chiusura prolungata dell’anello interno possa aggravare ulteriormente il caos viabilità e sosta in una delle zone più congestionate della città.

«Non si può chiudere tutto e basta – concludono – servono risposte immediate per chi qui ci vive ogni giorno.