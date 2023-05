Accoltella la prof a scuola e minaccia i compagni con la pistola, arrestato 16enne

Ha aggredito una delle sue insegnanti, l’ha accoltellata alla testa e a un braccio, l’ha ferita e mandata in ospedale e ha minacciato i suoi compagni di classe con una pistola, che poi è stato accertato essere un giocattolo. E’ successo in un istituo superiore di Abbiategrasso, nel Milanese. Sotto choc gli studenti che hanno assistito alla scena, incapaci di dare una spiegazione logica il preside e gli altri insegnanti. Per domani era fissato il colloquio con i genitori del ragazzo, per parlare di alcuni suoi problemi didattici: che sia stata la paura per quell’incontro o solo l’effetto emulazione per i tanti episodi simili che accadono negli Stati Uniti, quello che è accaduto è davvero gravissimo.

L’insegnante, Elisabetta Condò, non è in pericolo di vita ma è stata ricoverata in codice giallo. Il ragazzo è stato bloccato dai carabinieri. Anche lui è stato portato in ospedale, a Milano, con lievi lesioni.

“Ho sentito urlare tutti, mi sono girato e ho visto che brandiva un pugnale, cominciando a colpire la prof da dietro, alla spalla, al braccio, senza urlare, senza dire niente, non era agitato, sembrava non avere emozioni”. A raccontarlo, appena fuori dalla scuola, è un compagno di classe del 16enne. “Poi ho visto che alzava una pistola, mentre la prof veniva accompagnata fuori dalla stanza, e sono scappato immediatamente insieme a tutti gli altri”.

“Quando ho visto che evacuavamo e si pensava che un nostro compagno fosse armato di pistola ho pensato: ‘allora succede anche qui, non solo in America’”. A raccontarlo è uno studente, il rappresentante di istituto della scuola. “Quando sono entrato nell’aula al secondo piano, che era vuota, l’ho visto in fondo alla stanza, con le due armi posate sul banco davanti a lui. In un’aula vicina stavano soccorrendo la professoressa”, racconta.

La professoressa feritaha ricevuto la visita in ospedale da parte del ministro dell’Istruzione Valditara, secondo il quale “dopo l’esperienza del Covid gli episodi di bullismo si stanno moltiplicando, proprio perché si è interrotta quella relazione interpersonale che è fondamentale nello sviluppo educativo”.