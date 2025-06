San Gavino Monreale – Cuccioli uccisi e tagliati in due: una taglia di 4 mila euro per trovare il responsabile dell’orrore. Scende in campo anche l’Aidaa, l’associazione nazionale che difende gli animali, per il caso emerso poco giorni fa e che racconta l’ennesimo atto di violenza perpetrato contro gli animali.

“Sono stati ritrovati abbandonati lungo la strada i resti di due cuccioli di cani ammazzati e poi tagliati in due ed abbandonati come rifiuti in un terreno a pochi passi dalla stazione ferroviaria. Sempre nella zona periferica della città era stata segnalata la presenza di una femmina che è stata recuperata con i sui tre cuccioli e trasferita nel canile di Arbus. Le loro condizioni sono buone. Sulla vicenda interviene l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA che definisce quanto successo come un crimine efferato compiuto da persone senza scrupoli che potrebbero con la stessa facilità uccidere altri animali o persone. Per questo motivo -scrive nel breve comunicato AIDAA- nei prossimi giorni faremo denuncia formale e mettiamo a disposizione una ricompensa di 4.000 euro che sarà pagata a chi con la sua denuncia e testimonianza formale rilasciata ai termini di legge alle forze dell’ordine aiuterà ad individuare e successivamente far condannare in forma definitiva il responsabile o i responsabili di tale odioso crimine”.