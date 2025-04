Una carezza a un agnellino ha scatenato l’ira incontrollata di un uomo di 46 anni, culminata in un’aggressione con coltello e nel danneggiamento dell’auto di una coppia di anziani. È accaduto a Tula, nel Sassarese, dove i carabinieri hanno arrestato il responsabile con l’accusa di minacce gravi e danneggiamento aggravato. L’episodio è iniziato all’interno di un bar del paese, dove i due anziani coniugi stavano consumando una bibita. Nel locale è entrato l’uomo, portando con sé un agnellino. I due, incuriositi, si sono avvicinati per accarezzarlo, ma quel gesto, apparentemente innocuo, ha fatto esplodere la rabbia del 46enne. Ne è nato un violento alterco, tanto che il titolare del bar ha deciso di allontanare tutti per evitare conseguenze peggiori. La tensione però non si è placata: poco dopo, l’uomo si è presentato alla porta di casa della coppia, armato di un coltello a serramanico con una lama da 10 centimetri, minacciandoli di morte. Non contento, si è accanito contro la loro auto, squarciandone le gomme e danneggiando la carrozzeria.

In un colpo di scena, il 46enne si è poi recato alla caserma dei carabinieri per sporgere denuncia contro la coppia. All’ingresso ha incrociato i militari, che stavano uscendo proprio per intervenire dopo aver ricevuto la segnalazione di alcuni testimoni. L’uomo ha consegnato il coltello e raccontato la propria versione, ma è stato immediatamente arrestato. Dopo una notte in cella di sicurezza, il 46enne è comparso davanti al giudice che ha convalidato l’arresto e disposto il divieto di avvicinamento alle vittime.