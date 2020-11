A Villacidro nuovi contagi nelle scuole e 20 positivi al virus: un uomo all’ospedale

Sono saliti a venti i casi accertati di Coronavirus a Villacidro. A comunicarlo è la sindaca Marta Cabriolu: “Un positivo, accertato nei giorni scorsi, purtroppo si è aggravato e si trova ricoverato in ospedale”. E i nuovi contagi arrivano, anche, dalle scuole. In quella primaria di via Farina, “per due classi (una terza ed una quarta) è stata disposta la quarantena preventiva, fino all’esito del tampone dei bambini contatti di positivo accertato”.

Nella scuola dell’infanzia di via Melis, invece, è arrivato “l’esito del tampone del terzo caso sospetto. Purtroppo è risultato positivo. Per questo motivo l’Ats ha disposto con urgenza i tamponi di tutti i bambini della sezione interessata. Dopo attenta valutazione con l’Ats e con la dirigente, è stata disposta la proroga della chiusura della scuola di via Melis, fino al prossimo 8 novembre e, comunque, fino all’esito di tutti i nuovi tamponi in programma. I bambini della sezione D, che hanno terminato il periodo di quarantena precauzionale, non rientreranno ancora a scuola ma potranno uscire nuovamente”, informa la Cabriolu. Ancora, il liceo Piga: “È stato accertato un caso positivo che non risiede a Villacidro, ma che ha avuto contatti con gli studenti di una classe che non frequenterà per una ulteriore settimana. Durante questo periodo, gli studenti seguiranno la Dad. Desidero esprimere a nome mio e di tutta la comunità gli auguri di pronta guarigione ai concittadini positivi che stanno male e, in particolar modo, ai due che si trovano ricoverati in ospedale”.