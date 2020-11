Alla guida ubriaco a Villacidro: denunciato un operaio, patente ritirata

Ieri a Villacidro, al termine di una breve attività d’indagine, i carabinieri del Radiomobile della locale Compagnia hanno denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza un 61enne operaio del luogo.

Questi, fermato alla guida della propria autovettura in via San Gavino, in occasione di un posto di controllo, è risultato positivo all’etilometro con un tasso alcolico di 2,53 g/l, ben 5 volte oltre la soglia limite, la patente di guida gli è stata ritirata e avrà un processo.