A Senorbì ladri senza cuore: “Hanno rubato in strada il deambulatore a mia madre invalida”. Il racconto sul gruppo Fb del paese di una donna nel cuore della Trexenta: “Ieri intorno alle 13.00 qualcuno ha “rubato” il deambulatore a mia madre, siamo soliti a lasciarlo vicino al cancello (preciso, quindi in proprietá privata) in modo che lei quando scende le scale lo trova pronto per poter camminare dato che senza quello non puó.

Io e la mia famiglia speriamo sia solo uno scherzo di cattivo gusto. Per chi ci conosce sa bene che mia madre senza quello non puó avere un”autonomia”.

Quindi, prima di prendere grossi provvedimenti chiedo alla persona di metterlo di nuovo dove l’ha trovato, e consiglio di mettersi una mano sulla coscienza e pensare ai danni che ha creato in queste ore.

Mi dispiace, che ci siano ancora persone così”, conclude amaramente la donna nel suo post pubblico.