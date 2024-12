Caos all’ospedale di San Gavino, ambulanze bloccate per diverse ore: “Non ci sono barelle e posti letto”. Il racconto a Casteddu Online del nostro lettore Nicola Cabua: “Ambulanze in coda per ore all’ospedale di san Gavino nostra signora di Bonaria, 6 ambulanze ferme da ore, Medio Campidano senza ambulanze perché siamo tutti bloccati qui, e non hanno barelle e posti letto”. Una emergenza che si ripete, e che sotto le feste diventa ancora più drammatica. La speranza è che quel che è avvenuto oggi non si ripeta anche nei prossimi giorni, nell’ospedale del Medio Campidano.