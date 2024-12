Omicidio di Via Ghibli: È mistero su chi abbia toccato per l’ultima volta il telefono di uno dei due coniugi la mattina del 5 dicembre

Si avvolge di mistero l’omicidio avvenuto nelle scorse settimane in via Ghibli. I Ris starebbero effettuando un nuovo accertamento tecnico per scoprire chi abbia usato i telefoni dei due coniugi per l’ultima volta; si prende in considerazione la possibilità che questi possano essere stati manomessi in seguito al decesso delle vittime. Il messaggio in questione, da quanto emerso, non conterrebbe alcun riferimento relativo a problemi di salute, motivo per cui gli investigatori sarebbero a caccia di indizi, servendosi di strumenti d’analisi quali le impronte digitali lasciate sui telefonini. I due anziani sono stati trovati privi di vita a poca distanza l’uno dall’altro nel Quartiere del Sole a Cagliari.

Come riporta l’Unione Sarda oggi, nel servizio di Francesco Pinna, nei primi giorni di gennaio i ris effettueranno i cosiddetti accertamenti dattiloscopici, considerati dal codice di procedura penale ripetibili una sola volta, e per questo la Procura si è riservata di comunicare l’avviso ai due figli della coppia, indicati come parti offese. Ancora nessun risvolto da parte delle indagini, l’ipotesi più accreditata condurrebbe ad un’intossicazione alimentare, ma non si esclude la pista del delitto conseguente ad una possibile sostanziosa eredità; al momento non ci sarebbero indagati. Restano ancora da chiarire le cause del decesso di Luigi Gusano e Marisa Dessì, rispettivamente di 79 e 82 anni.