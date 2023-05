“A scuola di bici” a Villacidro con il campione delle due ruote Fabio Aru

Gli appuntamenti sono quelli decisamente immancabili per i giovani studenti che, messi da parte quaderni e libri, nelle ore libere si dilettano a correre nei parchi e nelle vie del paese in sella alla loro inseparabile bicicletta. Quindi promuovere questa disciplina a scuola per loro è un momento di grande gioia accentuata ancora di più che il docente è colui che ha fatto battere il cuore a tutta la Sardegna con le sue prodezze storiche in ambito nazionale ed estero. Originario di Villacidro, Aru ha deciso di coltivare la sua passione in paese e di trasmetterla ai più piccoli: “Il mio è quello di vedere nuovamente un giovane ciclista sardo ai massimi livelli di questo sport” ha comunicato l’atleta.

Di fronte ad una palestra gremita, ieri si è svolto il primo di cinque appuntamenti targati “A Scuola di Bici”.