Cagliari, prima multa in zona rossa: nei guai uno straniero che bivacca in piazza De Gasperi

È un marocchino di 27 anni, residente in provincia, la prima persona a essere stata multata e che si è anche vista appioppare il primo ordine di allontanamento da parte della polizia Locale di Cagliari in una delle cosiddette zone rosse ideate dal sindaco Paolo Truzzu e approvate dalla sua maggioranza di centrodestra. Il malcapitato è stato beccato a bivaccare in piazza De Gasperi, sotto il palazzone degli uffici comunali: la sanzione è stata staccata dagli agenti del nucleo di pronto intervento. L’ordine prevede che, se il 27enne sarà trovato nuovamente a commettere la violazione per lui scatterà il Daspo urbano, per cui il questore potrà disporre il divieto di dimora in tutta la città di Cagliari. Gli agenti hanno anche individuato un altro straniero, in via Pirastu: si tratta di un pakistano di quarantasei anni che risulta residente nel capoluogo sardo.

“I controlli, volti ad aumentare la sicurezza cittadina, proseguiranno nei prossimi giorni”, informano dalla caserma di via Crespellani.