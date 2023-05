Ex sindacalista in coma in Sardegna per infarto post Covid, il giudice deciderà se staccare la spina

E’ in coma irreversibile a causa di un infarto dovuto al Covid che l’ha colpito a settembre 2021. Andrea Manca, 58 anni, ex sindacalista della Cgil, vive solo grazie alla macchina a cui è attaccato da quasi due anni in una struttura sanitaria di Milis, nell’Oristanese. saranno ra i giudici a decidere se staccare quella macchina, come chiede suo fratello Alessandro. Il giudice Gabriele Bordiga deciderà se interrompere i trattamenti sanitari in base alla legge 219 del 2017 dopo che i medici, sia quelli di parte sia il consulente tecnico nominato dal giudice, hanno dato tutti la stessa prognosi di recupero negativa.

Da due anni Andrea è di fatto in uno stato vegetativo. Non ha lasciato nulla di scritto sulle sue ultime volontà, ma a parenti e amici avrebbe sempre detto che quella condizione non sarebbe stata per lui una vita. Così, una volta che diversi medici hanno dato sempre lo stesso parere, e cioè che è impossibile un suo risveglio, il fratello si è mosso per vie legali, assistito dagli avvocati Antonio Tola e Aldo Lucchi.