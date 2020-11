A San Gavino Monreale nuovo aumento dei contagi: 35 positivi, tutti in isolamento a casa

C’è un nuovo aumento dei casi di Coronavirus a San Gavino Monreale. Da giorni, ormai, il totale dei contagiati non scende sotto quota trenta. Oggi sono trentacinque, tutti in isolamento domiciliare. E il fatto che siano “ricoverati” a casa è, comunque, una bella notizia, in attesa ovviamente dell’auspicata guarigione: significa, infatti, che nessun residente sangavinese si trova in ospedale, con sintomi. A fornire tutti i dati è, come sempre, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Carlo Tomasi.

In città ci sono anche venticinque persone in quarantena, oltre ai positivi al virus: il dato non è definitivo in quanto si sta procedendo al tracciamento completo dei contatti dei positivi.