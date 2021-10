A Radio Zampetta Sarda la parola all’esperta: i disturbi gastrointestinali nel cane e nel gatto

I disturbi gastrointestinali sono dati da un’ infiammazione di stomaco e intestino e si manifestano con vomito e diarrea che possono essere occasionali o ripetuti anche nell’arco dello stesso giorno e dare grave malessere agli animali come forte abbattimento, dolori addominali e disidratazione.

Le cause sono svariate, tra le più comuni ci sono errori alimentari, intossicazioni, patologie metaboliche, infettive e infine tumorali. In caso di manifestazioni simili è sempre bene avvisare il proprio veterinario che cercherà di capire se si tratta di una sintomatologia lieve o qualcosa di più serio.