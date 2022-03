A Radio Zampetta appello per Kira, abbandonata in strada dopo la perdita della padrona

RADIO ZAMPETTA:” ABBANDONATA IN STRADA DOPO LA PERDITA DELLA PADRONA, KIRA SPERA NELL’ AMORE DI UNA NUOVA FAMIGLIA. “

Kira è una dolcissima micia di circa 2 anni, è apparsa all’ improvviso in un parcheggio condominiale nel quartiere del Sole a Cagliari.

Successivamente è giunta notizia che la padrona è venuta a mancare, e i parenti la hanno lasciata in strada.

Per l’ indole docile Kira non è adatta alla vita di strada, quindi si spera in una adozione del cuore.

Attualmente è stata messa in sicurezza, ma purtroppo vive in una gabbia degenza e la micia sta entrando in depressione per i forti traumi subiti.

Chi le regala una vera famiglia, con una nuova vita più serena?

Info preferibilmente tramite messaggio whatsapp al

348 0941 632

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram "Radio Zampetta Sarda".

