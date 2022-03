Adotta un cane dal canile di Cagliari: Golia piange perchè chiuso nel box

ADOTTA UN CANE DAL CANILE DI CAGLIARI:” GOLIA 8 MESI, IL CUCCIOLONE AFFETTUOSO CHE PIANGE PERCHÉ SOFFERENTE CHIUSO NEL BOX.”

Golia è un meticcione di Pastore maremmano, maschio intero, trovato vagante privo di microchip ai primi di Gennaio 2022. Golia ha 8 mesi, al suo ingresso in canile era molto spaventato e rifiutava di avvicinarsi e interagire con gli operatori. Dopo qualche giorno ha preso coraggio e adesso è molto affettuoso con le persone che si occupano quotidianamente di lui, salta addosso per richiedere carezze (e pesa già oltre 30 kg) e patisce le ore di stallo in box, da dove uggiola per richiamare l’attenzione degli operatori. Golia sta imparando ad andare al guinzaglio ma questa attività lo mette ancora fortemente a disagio e si spalma letteralmente sopra le gambe dell’operatore che lo conduce in quel momento, cercando spesso di infilarsi fra le sue gambe per avere protezione e rischiando di farlo inciampare. Golia apprezza molto le carezze ma ha ancora paura delle operazioni di spazzolatura e asciugatura che verranno affrontate per piccoli step. Con gli altri cani si dimostra solido ed equilibrato, attualmente va d’accordo sia con i maschi che con le femmine e non compete per le risorse alimentari, ma data la sua breve permanenza in canile e la sua giovane età è facilmente ipotizzabile che queste dinamiche subiranno cambiamenti in futuro. Per Golia si cerca una famiglia di persone adulte, residenti in casa con giardino o contesto rurale ben recintato, non è abituato alla vita in città e necessita di poter fare gradatamente le esperienze in contesto urbano. Golia si cede in adozione in possesso di microchip e in regola con le vaccinazioni previste.

Gli orari, l’indirizzo mail e contatto telefonico del canile comunale :

Via Po, 59 – 09122

Orari:

10.30 – 12.00 da martedì a venerdì – 9.00 – 11.45 sabato e domenica

15.00 – 17.00 martedì e giovedì

Telefono: +39 070 6778115

Email: canile@comune.cagliari.it