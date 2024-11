A Quartucciu il pericolo è dietro l’angolo: incroci occupati da auto in sosta nei punti di svolta

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Via Mandas, via Libia ma anche per chi si deve immettere in via Salvo d’Acquisto la problematica è la stessa: visuale ridotta se non si occupa parte della carreggiata ben oltre lo stop, “è come una roulette russa” spiega un residente. Non solo: i limiti di velocità non sono sempre rispettati, accentuando così il pericolo per chi tenta di uscire dall’incrocio indenne.

Strisce pedonali non frenano l’inciviltà di chi non ha molta voglia di impegnarsi a reperire un parcheggio autorizzato: scatta anche per gli amanti delle passeggiate la prassi di allungare il collo il più possibile al fine di scorgere le eventuali macchine di passaggio. Le segnalazioni si moltiplicano come gli appelli rivolti alle istituzioni locali al fine di intervenire con multe e richiami verso chi, anche solo con un parcheggio errato, mette a rischio la sicurezza stradale del prossimo.