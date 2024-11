Il Natale accende le vie di Decimomannu: un ricco programma per tutto il mese

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Non occorre molto per immergersi nell’atmosfera più suggestiva, quella che abbraccia e che ricorda che le settimane delle feste di fine anno sono oramai imminenti. E con questa formula l’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Monica Cadeddu ha programmato numerosi appuntamenti, pensati soprattutto ai più piccoli che, con occhi spalancati, assaporano ancor di più la magia del Natale. Luci colorate e alberi addobbati che spuntano un pò ovunque, “il programma di eventi che accompagnerà grandi e piccini durante tutto il mese di dicembre”: offrirà intrattenimento con un evento magico a cura del Gruppo A.R.E.S. Decimomannu 1, per dare ufficialmente il via al periodo natalizio, l’8 dicembre, un’incantevole serata a cura della scuola di danza The Blue Moon Dancers, il 13, il gran villaggio di Natale il 23 dicembre per un pomeriggio di magia e divertimento per tutta la famiglia.

“Sarà un mese speciale, ricco di appuntamenti pensati per immergerci nello spirito natalizio e vivere insieme momenti di gioia, divertimento e condivisione” ha espresso il Comune.

Altri appuntamenti e dettagli del programma sono specificati nella pagina istituzionale del paese.