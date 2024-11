Decimomannu, gli scout salvano un gattino incastrato in un portone

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Al sicuro tra le braccia di chi non ha ignorato il gatto in difficoltà, piccolo e indifeso, è stato salvato e portato in sede per evitare che in strada incontrasse altri pericoli. Un gesto semplice ma non scontato, che mette in evidenza il gran cuore dei più giovani, in questo caso, i ragazzi del movimento universale che si basa sulla formazione fisica, morale e spirituale. Una cuccia e una copertina per il freddo, chi lo avesse smarrito sa, ora, dove si trova. Una storia che merita di essere raccontata per sostenere la buona pratica del benessere animale e la solidarietà dei ragazzi scout verso i più fragili, anche i quattro zampe come in questa circostanza specifica.