A Quartu un nuovo parco per entrare a Molentargius, nascerà tra via San Benedetto e via Fiume

L’ultimo ostacolo tra Quartu e Molentargius? Il sì dei proprietari di alcuni terreni incolti e, in più di un caso, abbandonati, che ci sono tra via San Benedetto e via Fiume. Il Comune è pronto ad acquistarli per creare un nuovo parco e una porta d’accesso diretta all’oasi naturalistica. Era uno degli obbiettivi del sindaco Graziano Milia, e un passo in più, decisivo, è arrivato con la decisione, approvata in Giunta, di destinare un milione e mezzo per gli espropri. L’amministrazione comunale andrà alla caccia dei proprietari dei terreni e proverà ad acquistarli. A quel punto, il più sarà fatto, e non rimarrà che mettere panchine e lampioni. Zero cemento, ovviamente, in un’area super tutelata.

“Speriamo di trovare gli accordi con i proprietari, parliamo del versante di Is Arenas e via Fiume”, spiega il vicesindaco Tore Sanna. “Si tratta di terreni sia incolti sia, soprattutto, totalmente vincolati”. Le trattative per l’acquisizione delle aree per avere finalmente una vera porta di ingresso a Molentargius anche a Quartu potrebbero iniziare già nelle prossime settimane.