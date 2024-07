A Quartu tornano gli eventi in piazza 4 Novembre: biliardino, giochi di società e musica in piena estate

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Torna l'animazione per grandi e piccini nell'antico vicinato de Is Argiolas, pronto a trasformarsi in un grande centro di aggregazione all'aperto con "Estate in Piazza IV Novembre", in programma per tutto il mese di agosto e fino a inizio settembre. Organizzata dal Centro Socio-educativo intergenerazionale e dall'educativa di strada, con il patrocinio dell'assessorato ai Servizi Sociali e Politiche Generazionali la kermesse partirà ufficialmente il 2 agosto, dalle 17:30 alle 20:30 con la seconda edizione del Torneo di biliardino per adolescenti e con uno spazio interamente dedicato al Mercatino delle pulci per bambini: gli operatori del Centro aiuteranno ad allestire le bancarelle dove potranno essere esposti giochi e altri piccoli oggetti pronti a tornare a nuova vita nelle mani di altri bambini. Per il torneo, i ragazzi potranno presentarsi direttamente in piazza ed iscriversi in giornata, denominando le loro squadre. Si prosegue il 7 agosto dalle 10 alle 12, con la prima giornata del torneo di biliardino e pinella per anziani: in questo caso gli anziani interessati dovranno recarsi preventivamente al Centro intergenerazionale per iscriversi. Proseguirà poi il Mercatino delle pulci per bambini.

Il 12 agosto sempre dalle 10 alle 12, si disputerà la seconda giornata del torneo di biliardino e pinella per anziani; Il 20 agosto, dalle 17:30 alle 20:30 è prevista una grande festa in piazza con animazione, tatoo e body painting per bambini. Ci sarà anche musica e animazione per gli adolescenti. Dalle 20.30 infine spazio a Dr Why, il fortunatissimo gioco di società che sta spopolando nei pub e nei locali di tutta Italia. Si tratta di un gioco a Quiz in cui le domande vengono proiettate su un grande tabellone e i giocatori rispondono dalla propria postazione, organizzati per gruppi e coadiuvati dall’assistenza degli animatori sparsi per la piazza. L’evento è a cura della consulta Giovanile. Si chiude il 4 settembre con la grande Festa intergenerazionale per bambini, familiari e anziani, con musica di intrattenimento, a partire dalle 17:30. E per finire mercatino delle Pulci per bambini.