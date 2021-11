“A Quartu piove dentro l’asilo di via Prati, tutti i bimbi a casa: nelle pareti c’è anche muffa”

Pareti scrostate, acqua e pure muffa. Ecco la situazione dentro l’asilo di via Prati, una delle strutture chiuse dal sindaco di Quartu Graziano Milia dopo l’ultima ondata di maltempo. Ma ora la situazione si complica. Oggi, stando a quanto trapela, pochissimi bambini hanno varcato l’ingresso della struttura, tanti altri sono rimasti a casa. Il motivo? Lo spiega Illary Serra, mamma di uno degli alunni e rappresentante di classe: “Tra muffa e umidità la classe è inadeguata, lì c’è solo una sezione, la F. La stessa dirigente si è accorta dell’inadeguatezza della struttura e ci ha fatto una promessa, i nostri figli saranno spostati in un’altra scuola, in via Allegri. Speriamo sia vero”, dice la Serra. Da poco sono arrivati anche gli operai comunali: “Hanno cambiato quasi tutte le luci fulminate, i nostri piccoli trascorrevano le giornate al buio”. Un’altra situazione di degrado e difficoltà, in altre parole. “Ci è stato detto che i lavori da svolgere sono rapidi ma che bisogna attendere il ritorno delle belle giornate”. Insomma, giorni di sole e non di pioggia.

“Basta, il Comune deve comunque fare questi lavori il prima possibile. Ci sono anche bimbi con problemi motori”.