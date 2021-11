A Quartu 20mila euro in più per fare i tamponi: screening garantiti anche tra Natale e l’Epifania

I ventimila euro in più dati dal Comune di Quartu all’Ats per proseguire il tracciamento e lo screening dei cittadini sono realtà. Ieri è stato confermato, dalla Giunta, il nuovo stanziamento, che si aggiunge a un primo tesoretto di 30mila euro. Denari che serviranno per portare avanti l’attività di medici e infermieri sino alla fine dell’anno. Tamponi per tutti quelli che ne faranno richiesta, quindi, ma green pass solo per chi ha già ricevuto il vaccino contro il Covid. “Negli ultimi giorni sono arrivati dei risultati confortanti ma dobbiamo continuare”, sottolinea il sindaco Graziano Milia. Che ha già previsto, in vista delle festività natalizie, di tenere il centro screening realizzato nella palestra di via Nenni pienamente operativo. Anche durante le feste, insomma, sarà possibile effettuare il test per scoprire se si è negativi o positivi al Coronavirus.

“Ci sarà un potenziamento nei giorni tra Natale e Capodanno e in quelli successivi, in deroga, sino all’Epifania”.