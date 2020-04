“A Quartu 19 persone combattono contro il Coronavirus, teniamo duro: l’alba non è lontana”

Diciannove quartesi “combattono” contro il Coronavirus: due da un letto d’ospedale, diciassette dalla propria abitazione. Sono questi i dati aggiornati, forniti dal sindaco Stefano Delunas: “Continuare a tenere duro e a rispettare le prescrizioni. Ancora oggi sono qui a chiedervi questo, nonostante col passare delle settimane tutto diventi più complicato e quindi più difficile da gestire. Ma almeno sino a quando nell’Isola non raggiungeremo il famoso picco ognuno di noi dovrà dare il suo contributo per limitare quanto più possibile i contagi”, afferma Delunas, nel mandare un messaggio anche ai cittadini contagiati: “Li sosteniamo virtualmente”.

“E con la stessa sensibilità dobbiamo fare tutto il possibile per evitare che quella cifra salga ulteriormente. In Sardegna, come prescritto nell’ultima ordinanza della Regione, rimarrà tutto fermo ancora per qualche settimana. Lo scrittore libanese Kahlil Gibran diceva che ‘Per arrivare all’alba non c’è altra via che la notte’. Forza Quartu, l’alba non è lontana”.