A Pula 33 nuovi positivi ma è caos sul tracciamento: per l’Ats sono solo venti

Sono novantasette, in totale, i positivi al Covid a Pula, ma anche nel paese simbolo del turismo del sud Sardegna è caos sul tracciamento. A farlo notare è la sindaca Carla Medau, che ha fornito gli ultimi dati disponibili: “Sono venticinque i guariti, i positivi da registri Ats sono solo venti. Tutti gli altri sono stati conteggiati in quanto siamo stati contattati personalmente”, spiega. “Vi rinnovo l’invito a contattare me o il personale del Comune si vi trovate in stato di positività e a continuare ad essere estremamente prudenti, rispettando le regole fondamentali: la mascherina anche all’aperto, preferibilmente la Fffp2, mantenere la distanza e disinfezione delle mani. I positivi stanno fortunatamente tutti bene, a tutti loro auguriamo una pronta ripresa”.