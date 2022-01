“Studente senza green pass allontanato dalla lezione al liceo a Sassari, additato come untore perchè non vaccinato”

Uno studente del liceo Artistico di Sassari allontanato dalla lezione perchè sprovvisto di green pass. A denunciare il fatto, con una nota ufficiale, è il coordinatore provinciale di ItalExit, Giovanni Nurra: “Il fatto è avvenuto stamattina ad opera del vicepreside dell’istituto Filippo Figari di Sassari, che evidentemente a nostra insaputa ed anche ad insaputa del Parlamento si arroga arbitrariamente anche potere legislativo e di giurisdizione all’interno dell’istituto. Il fatto è avvenuto con eclatante umiliazione del ragazzo allontanato che è stato fra l’altro additato quale untore in quanto non vaccinato e del quale è stata violata la privacy davanti a decine di persone. Ci chiediamo come fosse in possesso di dati sensibili sanitari del ragazzo e chi glieli ha forniti in violazione di legge. Ci chiediamo anche quale autorità gli abbia dato il potere o l’arroganza di agire come stamattina ha agito”, denuncia Nurra. “Nessuna norma ad oggi prevede che sia necessario il green pass per seguire le lezioni in presenza e non ci risulta che nella classe fossero presenti almeno 2 positivi al virus, cosa che avrebbe avviato la Dad per i soli non vaccinati o non guariti (altra discriminazione). Chiediamo l’intervento immediato del Provveditore agli studi perché sia fermato questo delirio e sia immediatamente ripristinato il diritto ed il buon senso”.

“La famiglia sta provvedendo a denunciare l’accaduto all’autorità giudiziaria. Questo clima, sottolineiamo, è figlio di due anni di terrorismo mediatico e di un esecutivo che, avendo sbagliato tutto sulla gestione della pandemia, sta tentando di trovare nei non vaccinati il nemico ed il colpevole ideale, generando odio fra categorie di persone, odio che sfocia in situazioni come questa di oggi. Chiediamo l’abolizione del green pass quale strumento inutile, dannoso ed anticostituzionale e chiediamo anche che certi soggetti siano allontanati dalla gestione dei pubblici servizi”.