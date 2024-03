A Nuoro si avvistano gli Ufo: la nuova segnalazione

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

“Dopo la recente osservazione avvenuta la sera del 20 marzo, durante la quale i testimoni sono riusciti a riprendere con il telefonino, un oggetto luminoso che compiva varie manovre nel cielo e a loro dire, osservandolo con il binocolo, “rassomigliava ad una medusa, con tre sfere disposte a triangolo che cambiavano colore” e nella parte inferiore “si allungavano dei filamenti che emanavano energia”, ecco giungere, sempre da Nuoro, un altro avvistamento, questa volta accaduto il 15 marzo. Anche in questo caso, i testimoni hanno fornito dei dettagli importantissimi per lo studio in ambito ufologico.

Ore 20,40 una famiglia nuorese arriva in automobile al proprio domicilio e, una volta parcheggiato, mentre si accinge ad entrare nell’edificio dove abita, il marito guarda il cielo istintivamente, in direzione del monte Ortobene e nota un oggetto volante triangolare, di colore azzurrino, che il quel momento transita lentamente.

– Guarda! Potrebbe trattarsi di uno stormo di uccelli? – dice a sua moglie – impossibile! si sarebbe intravisto il cielo scuro, invece il colore è uniforme – risponde la consorte.

Poi accade un particolare che lascia esterrefatti i testimoni, l’oggetto volante cambia forma e poi comincia “a sciogliersi” da una parte e scompare gradualmente dalla vista in una decina di secondi. “Qui ci troviamo difronte alla descrizione di un oggetto volante che si sé materializzato in brevissimo tempo – ci riferisce Cuccu – e per chi sostiene la teoria dei “Mondi paralleli”, questi oggetti volanti entrerebbero e uscirebbero dalla nostra dimensione, per ragioni che non riusciamo ancora a comprendere”.

In un’altra occasione, è accaduto sempre a Nuoro, di osservare il passaggio di un oggetto volante triangolare: ore 13,30 di un giorno di agosto del 1978. Un uomo era uscito dal proprio ufficio, per recarsi a piedi al Municipio: “Attraversai la piazza per imboccare via Brigata Sassari- racconta il testimone- camminavo lentamente vicino allo spartitraffico centrale, quando notai l’oggetto volante dalla forma di triangolo equilatero, venire verso di me alla mia sinistra. Mi proiettò la sua ombra tutto intorno a me, molto lento e silenzioso. Mi passò sopra e una volta alla mia destra, virò leggermente verso nord ovest e sorvolò i palazzi di via Trieste. Lì sorvolò per qualche decina di metri e potei così stimare le sue dimensioni, era grande almeno 4 appartamenti messi assieme”. In quel momento non c’era nessun’altra persona nelle vie, che potesse notarlo. Questo è quanto comunicato da Ufo Sardegna News: immancabili i commenti che ironizzano sugli avvistamenti anomali, un sorriso viene strappato volentieri, quel che è certo è che “qualcosa” di non identificato è stato avvistato e osservato da più persone.