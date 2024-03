Torna la neve in Sardegna: Bruncu Spina imbiancato

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Sole e caldo addio, almeno per oggi: giù le temperature, giacche e ombrelli nuovamente a portata di mano e, nelle punte più alte dell’Isola, spunta addirittura la neve. Le immagini, pubblicate da “Sardegna Clima APS” infatti svelano la situazione attuale sul monte del Gennargentu: una bella spolverata di neve, inaspettata se si pensa al caldo dei giorni scorsi e alle previsioni degli esperti che, già da domani, annunciano un clima decisamente primaverile. Con un occhio puntato al cielo e uno allo smartphone che indica i gradi rilevati, il mese, oramai agli sgoccioli, si conferma come imprevedibile e “lunatico”: Pasqua e Pasquetta sono imminenti, la consueta gita fuori porta è immancabile. Mare o montagna, a questo punto non importa: essenziale, per chi potrà, sarà uscire e godersi una giornata all’aria aperta.