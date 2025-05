MetroCagliari, prove di circolazione in corso: attenzione ai passaggi a livello.

Sono attualmente in corso le prove di circolazione dei convogli tranviari nella tratta interessata dai lavori di raddoppio dei binari, al fine di testare tutte le apparecchiature di sicurezza e di controllo del traffico. A partire da domani martedì 13 maggio, la linea sarà tenuta in tensione per l’intera giornata, anche nei tratti non ancora aperti all’esercizio.

Massima attenzione, insomma, nei passaggi a livello, “rispettando sempre le indicazioni semaforiche” sono le raccomandazioni di Arst.

Come si evince dalle immagini, infatti, non pochi automobili attraversano i binari poco prima del passaggio della Metro.