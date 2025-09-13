Il Premio Canne al Vento di Galtellì, concorso Letterario internazionale, dedicato alla scrittrice Grazia Deledda quest’anno ha superato ogni aspettativa: per concorrere al Premio sono arrivati infatti ben 207 racconti scritti da ogni parte del mondo: 25 i paesi rappresentati, che dimostrano come il premio letterario di Galtellì abbia ormai assunto una dimensione internazionale.

Un dato che soddisfa gli organizzatori della manifestazione promossa dal Comune di Galtellì, con il contributo dell’assessorato regionale della Cultura, e la collaborazione del Club Jane Austen. Numeri che hanno dimostrato come la memoria della scrittrice premio Nobel nuorese sia viva in tutto il mondo.

Il concorso, diviso in due sezioni una dedicata alla lingua italiana e inglese, e un’altra alla lingua sarda, ha dunque avuto due vincitori.

Sono stati premiati sezione A, racconti in lingua italiana e inglese Meike Hallensleben, “THE HEART IS WHERE THE HOME IS” (Germania). Sezione B, Racconti in lingua sarda Monica Tronci, “SA FESTA DE MARI” (Terralba).

La due giorni dedicata all’atto finale del concorso proseguirà oggi, con una serie di appuntamenti che suggelleranno l’edizione 2025 del Premio Canne al Vento di Galtellì.

In foto Monica Tronci, vincitrice della sezione racconti in lingua sarda.