Devoluti alla protezione civile del paese “per l’acquisto di un defibrillatore da posizionare in un punto particolarmente frequentato del paese”. Un torneo di calcio, anzi, di Fantacalcio benefico quello organizzato da due cittadini di Iglesias Fabrizio Vinci e Alessandro Floris che hanno fatto giocare gli amministratori. In prima linea quando si tratta di solidarietà anche se con il pallone non si ha tanta esperienza: ma poco importa, la finalità dell’esperienza ha spazzato via ogni perplessità anche alla sindaca Isangela Mascia che ha sfidato il suo collega, assessore di Iglesias, Alberto Cacciarru. Lei seconda, lui primo, ma entrambi hanno vinto una cospicua somma in denaro da destinare a due associazioni. “Sono arrivata seconda ma ho comunque vinto 700€ che fin dall’inizio ho deciso di devolvere all’Adavd protezione civile Domusnovas”. Il premio verrà ritirato il 19 dicembre, per i campioni della solidarietà tanti applausi, meritati.

“L’associazione che Alberto ha deciso di sostenere è l’Aned. Il loro progetto prevede l’acquisto di attrezzature da mettere a disposizione dei pazienti durante la dialisi” hanno spiegato gli organizzatori di Fantacalcio. Per l’assessore primo in classifica un bottino di 1400 euro, tutti per l’Aned (associazione nazionale emodializzati), per comprare delle attrezzature per far fare attività ai pazienti dializzati durante la seduta.