Dramma la notte scorsa a Tufino, in provincia di Napoli. Una bimba di soli 4 anni, Alessandra, è caduta da una scala a chiocciola mentre si trovava in casa. Inutili i soccorsi tempestivi del 118, la piccola purtroppo è morta sul colpo. I carabinieri della Sezione Radiomobile di Nola sono intervenuti sul luogo del della tragedia per tutte le verifiche del caso e accertare la dinamica dell’incidente. Nulla al momento fa pensare a qualcosa di diverso dalla terribile fatalità.