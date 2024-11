Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

“A Cagliari Zedda aumenta la tassa rifiuti anche per il 2025 e il 2026: scelta politica, pagano i cittadini”. In consiglio comunale via libera alle nuove regole sui rifiuti e la consigliera dell’opposizione Stefania Loi denuncia: “Al di là di tutti i numeri, gli investimenti, i servizi che sono stati snocciolati ormai da mesi, la realtà dei fatti è chiara.

Oltre all’AUMENTO TARI 2024, è stato deliberato un ulteriore AUMENTO TARI 2025, e come se non bastasse ancora un altro AUMENTO per la TARI 2026.

Il procedimento con il quale questo documento è approdato questa sera in Consiglio è a dir poco inusuale, se non addirittura opinabile. È stata infatti fatta una Delibera di Giunta, poi ratificata in Commissione Bilancio e successivamente in Consiglio.

Una procedura che sarebbe stata giustificata da un’urgenza che invece non si ravvede poiché il bando per il nuovo appalto dei rifiuti è stato pubblicato il 30 di Settembre 2024.

Come opposizione abbiamo, inascoltati, chiesto chiarimenti e più volte abbiamo cercato e proposto soluzioni per abbattere questa tassa.

La scelta è squisitamente politica!

L’amministrazione precedente aveva fatto la sua ABBASSANDO la TARI del 15%.

È ormai chiaro che questa amministrazione sta andando nella direzione opposta”, conclude la consigliera Stefania Loi.