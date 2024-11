Suora picchiata in chiesa: fermato 27enne

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Bruttissima avventura per una suora nella chiesa Gesù di Nazzareno all’Argentina in via dei Barbieri a Roma. La religiosa avrebbe visto questo ragazzo, un nigeriano di 27 anni, avvicinarsi alla cassetta delle offerte in modo sospetto. Quando gli ha chiesto di andare via, è scattata l’aggressione. Un violento pugno sul volto, e poi è scappato. La suora, dopo aver chiamato le forze dell’ordine, è stata trasportata in ospedale dice è riuscita a fornire un identikit grazie al quale l’aggressore è stato rintracciato. Il 27enne, fermato in piazza del Monte della Pietà, affronterà un processo per direttissima.