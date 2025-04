Le condizioni disastrate di via della Pineta a Cagliari sono al centro di numerose denunce, non solo da parte dei residenti, ma anche della consigliera di Fratelli d’Italia, Stefania Loi. Attraverso post sui social e documentazione fotografica, Loi ha lanciato due appelli all’amministrazione nel giro di pochi giorni. “Cagliari, città delle buche: camminare è un’impresa. Ecco Cagliari, dove ogni marciapiede diventa una vera sfida quotidiana. Non c’è bisogno di andare in montagna per un po’ di adrenalina, basta fare un passo fuori di casa!” ha scritto la consigliera su Facebook, allegando immagini eloquenti dello stato del marciapiede. “Guardate queste foto di un tratto di via della Pineta: dove una volta c’era una messa in sicurezza, ora c’è una trappola pronta a far inciampare chiunque, soprattutto anziani, bambini e disabili. Eppure, per qualche misteriosa ragione, le buche sono sempre lì, come se fossero parte del paesaggio urbano. Non sarebbe il caso di sistemare le cose una volta per tutte?” ha aggiunto, criticando la mancanza di interventi risolutivi da parte dell’amministrazione. A distanza di quattro giorni dalla prima segnalazione, Loi è tornata sul posto per verificare la situazione. “Quattro giorni fa avevo segnalato le buche pericolose in via della Pineta e oggi sono tornata sul posto. Ma invece di un bel marciapiede sistemato, cosa trovo? Un cartello che dice ‘PEDONI A SINISTRA’! Ecco, sembra che il Comune abbia trovato una soluzione brillante: evitare il problema invece di risolverlo!” ha denunciato. “Se non puoi aggiustare il marciapiede, fai sparire i pedoni con un cartello. Geniale, no? Mi sembra che la sicurezza dei cittadini sia diventata ‘opzionale’, e il nostro marciapiede… beh, è diventato una pista di slalom!”. Le segnalazioni relative alle condizioni in cui versa via della Pineta arrivano anche dai cittadini, come quella giunta nella giornata di ieri alla redazione di Casteddu Online, in cui un residente ormai esasperato ha denunciato lo stato del marciapiede distrutto da mesi, infestato da topi e blatte che escono dalla fogna. Diverse testimonianze parlano di cadute rovinose e distorsioni causate dalla pavimentazione dissestata, un problema che finora non ha visto interventi concreti per la messa in sicurezza e il ripristino dell’area.