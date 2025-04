Stampace continua ad essere centro di aggressioni a Cagliari “Non ci sentiamo sicuri dal punto di vista organizzativo, serve un centro di controllo” le parole di Adolfo Costa.

Il quartiere di Stampace ultimamente è stato colpito da una serie di aggressioni, 3 solo nell’ultimo mese in Via Mameli. A questo si aggiungono le note problematiche di sicurezza in Piazza del Carmine e dei rifiuti che vengono lasciati per le strade nel weekend. A tal proposito è intervenuto Adolfo Costa, il Presidente del Comitato di Stampace. “In merito all’ultima aggressione il Prefetto non ci ha ancora convocato. Quello che ci tengo a testimoniare è il continuo impegno delle forze dell’ordine che lavorano continuamente per tenerci al sicuro”. È a livello organizzativo che sorgono le problematiche: “In più punti di Stampace ci sono telecamere non attive, due si trovano in Via Mameli dove continuano le aggressioni. Chiediamo un centro di controllo e un sistema di telecamere funzionante che possa stabilire l’intervento delle forze dell’ordine”.

Come annunciato, da CastedduOnline settimana scorsa, Piazza del Carmine dal 16 Maggio si trasformerà, ospitando un palco e diversi eventi. “Siamo contenti di questa iniziativa, ma è importante che coinvolga persone di tutte le età. Questo è il mio primo pensiero visto che rappresento 400 famiglie qui a Stampace. Speriamo che la piazza possa tornare ad appartenere a tutti i cagliaritani, non solo ai residenti”.