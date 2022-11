“A Cagliari un maniaco denunciato per violenza sessuale, perchè è stato sempre libero?”

“Il maniaco di Cagliari: perché é stato sempre libero? È una domanda che ci poniamo, noi cittadini onesti di Cagliari, Città Capitale della Sardegna: perchè con denunce sulla groppa per abusi sessuali, un tale pericoloso personaggio può continuare a circolare liberamente in attesa di accertare in maniera certa e decisiva (visto che la testimonianza della bambina non è stata ritenuta attendibile ) l’atto vile e vigliacco ai danni di una piccola che giocava in pieno giorno con i suoi compagnetti ? Una risposta sarebbe doverosa dalle cosiddette autorità competenti anche se, pur autorevole, non riuscirà mai a colmare quei sentimenti violati, a ridare serenità e gioia a chi ha vissuto sulla sua pelle un episodio moralmente aberrante. Ma verrà questa risposta?”