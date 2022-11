Meteo Casteddu, sulla Sardegna sabato di temporali e freddo: temperature in netto calo

Le previsioni meteo per Cagliari e Sardegna aggiornate per sabato 5 novembre. Persistono le piogge e il tempo instabile in tutta l’isola dove si manifesterà qualche rovescio anche a carattere temporalesco tra la notte, il mattino e il primo pomeriggio, particolarmente intenso sull’ Iglesiente, Nurra e Costa Azzurra. La serata si presenterà più asciutta. Le temperature saranno in calo e non supereranno i 20°C. Come sempre andiamo a vedere nei dettagli le previsioni per le quattro province storiche della Sardegna, dagli esperti di 3B Meteo: A Cagliari il cielo sarà molto nuvoloso, caratterizzato da piogge e rovesci anche a carattere temporalesco con rasserenamenti al pomeriggio. Si prevedono 9 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 20°C e la minima di 12°C. I venti saranno tesi per l’intera giornata e provenienti da Nord-Nordovest al mattino, Nordovest al pomeriggio. Il mare sarà molto mosso. Anche la provincia di Sassari sarà caratterizzata da cielo molto nuvoloso e da rovesci anche temporaleschi con rasserenamenti durante il pomeriggio. Sono previsti 10 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 19°C e la minima di 12°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Nord, tesi al pomeriggio e provenienti da Nord-Nordovest. Il mare sarà agitato per tutta la giornata con onde che potrebbero arrivare fino a 4,5 metri come riportato da Meteo.it.

Stessa situazione per la provincia di Oristano che dalle previsioni di 3B Meteo si presenta con cielo molto nuvoloso al mattino e rovesci anche a carattere temporalesco. Al pomeriggio si rasserenerà. Sono previsti 19 mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 20°C e la minima di 11°C. I venti saranno tesi e provenienti da Nord-Nordovest per l’intera giornata. Il mare sarà agitato. Per la provincia di Nuoro si prevede cielo molto nuvoloso con deboli piogge e rapido assorbimento dal tardo pomeriggio che porterà a rasserenamento in serata. Sono previsti 13 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 16°C e la minima di 9°C. I venti saranno tesi per l’intera giornata e provenienti al mattino da Nordovest, al pomeriggio da Nord-Nordovest. Il mare sarà poco mosso per tutta la giornata con onde che potrebbero arrivare a un’altezza di 0,5 m, come si evince da Meteo.it. Dunque tempo umido e fresco per tutta la Sardegna. Le piogge erano attese anche perché quest’anno la siccità record ha messo a dura prova l’agricoltura. Continueremo a monitorare le condizioni climatiche dell’isola, quindi continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti sulle prossime previsioni meteo per tutta la Sardegna, sempre su Radio Casteddu Online con Meteo Casteddu ogni giorno alle 21,15 e in replica alle 22.35, 7.15, 9.15, 19.35. A cura di Claudia Saba.